Первый разгром зафиксирован на Кубке Африки-2025 по футболу
Фото: Instagram/jackson.nj11
В Марокко продолжаются игры стартового раунда Кубка африканских наций, где с уверенной победы на турнире стартовал один из ее фаворитов – сборная Сенегала, сообщает Zakon.kz.
В прошедший игровой день "Львы Теранги" разгромили футболистов Ботсваны со счетом 3:0. Главной звездой поединка стал игрок лондонского "Челси", но арендованный "Баварией" Николас Джексон. Форвард сенегальской дружины оформил дубль, отличившись на 40-й и 58-й минутах.
А в конце встречи еще один мяч забил Шериф Ндиайе.
Тем самым чемпионы КАН-2021 с тремя очками возглавили группу D. На второй строчке этого квартета идет команда ДР Конго, которая переиграла Бенин (1:0).
В других играх первого тура данных соревнований Тунис обыграл Уганду (3:1), а Нигерия была сильнее Танзании (2:1).
А днем ранее на этом турнире Мохамед Салах вырвал победу для Египта.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript