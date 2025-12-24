#Казахстан в сравнении
Спорт

Первый разгром зафиксирован на Кубке Африки-2025 по футболу

Футбол Крупная Победа, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 09:59 Фото: Instagram/jackson.nj11
В Марокко продолжаются игры стартового раунда Кубка африканских наций, где с уверенной победы на турнире стартовал один из ее фаворитов – сборная Сенегала, сообщает Zakon.kz.

В прошедший игровой день "Львы Теранги" разгромили футболистов Ботсваны со счетом 3:0. Главной звездой поединка стал игрок лондонского "Челси", но арендованный "Баварией" Николас Джексон. Форвард сенегальской дружины оформил дубль, отличившись на 40-й и 58-й минутах.

А в конце встречи еще один мяч забил Шериф Ндиайе.

Тем самым чемпионы КАН-2021 с тремя очками возглавили группу D. На второй строчке этого квартета идет команда ДР Конго, которая переиграла Бенин (1:0).

В других играх первого тура данных соревнований Тунис обыграл Уганду (3:1), а Нигерия была сильнее Танзании (2:1).

А днем ранее на этом турнире Мохамед Салах вырвал победу для Египта.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Последние
Популярные
