В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров
Правительство Казахстана приняло постановление от 2 февраля 2022 года «О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима».
В перечень товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, вошли:
автобусы, легковые и грузовые автомобили;
спецтехника, комбайны, тракторы, седельные тягачи;
лифты, траволаторы, эскалаторы и движущиеся пешеходные дорожки;
счетчики подачи или производства газа, жидкости или электроэнергии, включая калибрующие: счетчики электроэнергии для переменного тока многофазные, однофазные; счетчики газа.
комплектные трансформаторные подстанции с интеграцией, цифровой релейной защитой и цифровым управлением.
Вместе с тем из перечня иностранных товаров, подлежащих изъятию из национального режима, исключены чулочно-носочные изделия, обувь валяная, а также деревянная и металлическая офисная мебель.
Поправки начнут действовать с 15 февраля 2022 года.