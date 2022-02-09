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10:00 09.02.2022

LG OLED стирает грань между реальным и цифровым миром

реклама Фото: LG
В условиях современной реальности мы стали чаще проводить время дома, поэтому важно создать интерьер, ориентируясь на то, что приносит удовольствие и душевное благополучие.

Например, телевизор LG OLED G1 идеально подходит для ценителей творчества. Его дизайн – настоящее произведение цифрового искусства, а экран способен воспроизводить захватывающие картины, когда не используется.

Главная особенность дисплеев LG OLED – самоподсвечивающиеся пиксели, позволяющие отображать глубокий черный и обеспечивать точную цветопередачу с бесконечной контрастностью, где каждый цвет полностью соответствует цвету исходного изображения. Таким образом, все, что вы видите на экране, выглядит именно так, как было задумано режиссером. Благодаря технологии OLED телевизор имеет настолько тонкий профиль, что устанавливается практически вровень со стеной, как картина, преображая пространство.

просмотр ТВ

Фото: LG

Еще одно отличительное преимущество модели – технология OLED evo, которая делает изображение еще более ярким и четким. В сочетании с интеллектуальным процессором α 9 Gen 4 AI панель OLED уникальным образом настраивает картинку и улучшает воспроизводимый контент.

гостиная

Фото: LG

Добавить креативности пространству можно с помощью подставки Gallery Stand. Она позволяет установить телевизор в любой точке дома, сохранив эстетичный вид продукта за счет размещения проводов внутри опоры стенда, а сопутствующих устройств – в удобном крепеже за экраном. С такой конструкцией вы можете свободно планировать интерьер и создать атмосферу картинной галереи у вас дома.

телевизор

Фото: LG

Помимо прочего, телевизор LG OLED G1 способен объединяться в экосистему умного дома LG ThinQ™. С помощью приложения вы можете контролировать все связанные продукты бренда через телевизор, а еще получать полезные уведомления, например, о незакрытой двери холодильника. Также есть возможность управлять телевизором посредством выбранного голосового помощника.

Будучи мировым лидером премиальных телевизоров и лауреатом премии за инновации на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 8 лет подряд, LG OLED изменил сегмент телевизоров премиум-класса, став приоритетным выбором для миллионов пользователей по всему миру.

Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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