LG OLED стирает грань между реальным и цифровым миром
Например, телевизор LG OLED G1 идеально подходит для ценителей творчества. Его дизайн – настоящее произведение цифрового искусства, а экран способен воспроизводить захватывающие картины, когда не используется.
Главная особенность дисплеев LG OLED – самоподсвечивающиеся пиксели, позволяющие отображать глубокий черный и обеспечивать точную цветопередачу с бесконечной контрастностью, где каждый цвет полностью соответствует цвету исходного изображения. Таким образом, все, что вы видите на экране, выглядит именно так, как было задумано режиссером. Благодаря технологии OLED телевизор имеет настолько тонкий профиль, что устанавливается практически вровень со стеной, как картина, преображая пространство.
Фото: LG
Фото: LG
Фото: LG
Будучи мировым лидером премиальных телевизоров и лауреатом премии за инновации на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 8 лет подряд, LG OLED изменил сегмент телевизоров премиум-класса, став приоритетным выбором для миллионов пользователей по всему миру.
Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.
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