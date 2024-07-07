Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Алматинка возрождает казахские традиции через картины в национальном стиле

Алматинка возрождает казахские традиции через картины в национальном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:42 Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой
Картины в национальном стиле не только сохраняют культурные традиции, но и передают идентичность народа. Недаром такие работы всегда создают теплую атмосферу в интерьере дома, наполняя его благополучием и гармонией. Zakon.kz расскажет о художнице, чьи произведения переносят сквозь время.

34-летняя Нагима Ибрашева – профессиональный художник, предприниматель и по совместительству альпинист. Сейчас девушка живет в Алматы. Собственно, здесь и зародилась идея создания картин в национальном стиле – ее вдохновила природа вокруг и национальный колорит.

Нагима Ибрашева признается, что в первую очередь ее вдохновляют горы, поскольку девушка на протяжении многих лет занимается альминизмом. Она покоряет вершины и создает там свои картины. В ее коллекции уже около 20 работ. 

Самая высокая горная точка, которую ей удалось достичь, – Эльбрус, а это 5 642 метра над уровнем моря.

Барс, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:42

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

По словам алматинки, в своих работах она оживляет культурное наследие, приносит его в современный мир и всегда хочет передать красоту казахстанской природы с переплетением национальных элементов. Отметим, что изображенный выше снежный барс на фоне гор и окруженный национальными орнаментами – одна из отмеченных работ художницы.

"В первую очередь я патриот Казахстана. Я хочу, чтобы наша культура продолжала жить. Также у нас есть прекрасная природа: горы, степи, реки и озера. Так и зародилась идея написания картин. Совместить окружающий мир и национальные элементы. Все это отражается в моих картинах". Нагима Ибрашева

Художница отмечает, что она хочет, чтобы о казахской культуре знали за пределами страны и на международном уровне. В настоящее время картины Нагимы уже украшают дома искусств в США, Великобритании, Японии, Австрии и Турции.

"В своих работах я хочу передать людям посыл казахской национальной идентичности. Оживить культурное наследие и привнести это в наш мир. Чтобы частица быта наших предков была в каждом доме, но в современной интерпретации. Например, в картинах я часто использую юрту, ее двери, а также шанырак. Различные украшения, тумары, орнаменты". Нагима Ибрашева
Алматинка возрождает казахские традиции через картины в национальном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:42

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

Говоря о деталях в картинах, наша героиня рассказала, что большое внимание уделяет орнаментам. И прежде чем их использовать в живописи, автор тщательно изучает символику, поскольку каждый узор имеет свое значение.

"Мне важно, чтобы смысл задумки картины передавался в каждой детали. Например, в картине "Шанырак" используются орнаменты, напоминающие тумар. То есть значение картины – не только семейная реликвия, продолжение рода, но и оберег".

Алматинка возрождает казахские традиции через картины в национальном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:42

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

Сегодня авторские работы в национальном стиле, которые художница создает в своей студии, пользуются популярностью среди казахстанцев. Поэтому написание картин для Нагимы – полноценный заработок и основная работа. 

Алматинка возрождает казахские традиции через картины в национальном стиле, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 14:42

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

"С каждым годом я зарабатываю больше, так как расту, развиваюсь, использую новые техники написания, которые актуальны в наше время, а также участвую в выставках. Стоимость картин зависит от сложности написания, размера, а также материала, который я использую", – говорит алматинка.

По мнению художницы, каждый человек воспринимает ее картины по-своему. Кто-то чувствует связь с родной землей, вспоминает детство либо находит значение картины, подходящее их семье. Ибрашева считает, что все работы несут в себе положительные эмоции, вдохновляют и отлично сочетаются с современным интерьером и контекстом.

Читайте также

Адал азамат, акимы, Карагандинская область, госслужащие, госорганы
Слышащее государство: как решают проблемы жителей сельские акимы в Карагандинской области
Символ креативности: топ-пять самых талантливых домбристов в TikTok
Символ креативности: топ-5 самых талантливых домбристов в TikTok
Национальный день домбры отмечают в Казахстане
Национальный день домбры отмечают в Казахстане
Аймира Муксулова
Интересное Казахстан 2024 год Художники Искусство Картины Горы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Палящая жара, шквал и град: в Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Еще одного популярного перца арестовали в Казахстане
Еще одного популярного певца арестовали в Казахстане
Футбол
Евро-2024: расписание полуфиналов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: