Алматинка возрождает казахские традиции через картины в национальном стиле

Картины в национальном стиле не только сохраняют культурные традиции, но и передают идентичность народа. Недаром такие работы всегда создают теплую атмосферу в интерьере дома, наполняя его благополучием и гармонией. Zakon.kz расскажет о художнице, чьи произведения переносят сквозь время.

34-летняя Нагима Ибрашева – профессиональный художник, предприниматель и по совместительству альпинист. Сейчас девушка живет в Алматы. Собственно, здесь и зародилась идея создания картин в национальном стиле – ее вдохновила природа вокруг и национальный колорит.

Нагима Ибрашева признается, что в первую очередь ее вдохновляют горы, поскольку девушка на протяжении многих лет занимается альминизмом. Она покоряет вершины и создает там свои картины. В ее коллекции уже около 20 работ.

Самая высокая горная точка, которую ей удалось достичь, – Эльбрус, а это 5 642 метра над уровнем моря.

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

По словам алматинки, в своих работах она оживляет культурное наследие, приносит его в современный мир и всегда хочет передать красоту казахстанской природы с переплетением национальных элементов. Отметим, что изображенный выше снежный барс на фоне гор и окруженный национальными орнаментами – одна из отмеченных работ художницы.

"В первую очередь я патриот Казахстана. Я хочу, чтобы наша культура продолжала жить. Также у нас есть прекрасная природа: горы, степи, реки и озера. Так и зародилась идея написания картин. Совместить окружающий мир и национальные элементы. Все это отражается в моих картинах". Нагима Ибрашева

Художница отмечает, что она хочет, чтобы о казахской культуре знали за пределами страны и на международном уровне. В настоящее время картины Нагимы уже украшают дома искусств в США, Великобритании, Японии, Австрии и Турции.

"В своих работах я хочу передать людям посыл казахской национальной идентичности. Оживить культурное наследие и привнести это в наш мир. Чтобы частица быта наших предков была в каждом доме, но в современной интерпретации. Например, в картинах я часто использую юрту, ее двери, а также шанырак. Различные украшения, тумары, орнаменты". Нагима Ибрашева

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

Говоря о деталях в картинах, наша героиня рассказала, что большое внимание уделяет орнаментам. И прежде чем их использовать в живописи, автор тщательно изучает символику, поскольку каждый узор имеет свое значение.

"Мне важно, чтобы смысл задумки картины передавался в каждой детали. Например, в картине "Шанырак" используются орнаменты, напоминающие тумар. То есть значение картины – не только семейная реликвия, продолжение рода, но и оберег".

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

Сегодня авторские работы в национальном стиле, которые художница создает в своей студии, пользуются популярностью среди казахстанцев. Поэтому написание картин для Нагимы – полноценный заработок и основная работа.

Фото: из личного архива Нагимы Ибрашевой

"С каждым годом я зарабатываю больше, так как расту, развиваюсь, использую новые техники написания, которые актуальны в наше время, а также участвую в выставках. Стоимость картин зависит от сложности написания, размера, а также материала, который я использую", – говорит алматинка.

По мнению художницы, каждый человек воспринимает ее картины по-своему. Кто-то чувствует связь с родной землей, вспоминает детство либо находит значение картины, подходящее их семье. Ибрашева считает, что все работы несут в себе положительные эмоции, вдохновляют и отлично сочетаются с современным интерьером и контекстом.