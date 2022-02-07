День библиотекаря появится в Казахстане

Так, перечень праздничных дат дополняется пунктом 37-1 следующего содержания:

37-1. День библиотекаря – 22 октября.

Целью принятия проекта является повышение имиджа профессии библиотекаря и его стимулирование на профессиональной арене.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.