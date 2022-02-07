11:40 07.02.2022
День библиотекаря появится в Казахстане
Фото: pixabay
Министерство культуры и спорта подготовило проект постановления правительства, которым вносится дополнение в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, перечень праздничных дат дополняется пунктом 37-1 следующего содержания:
37-1. День библиотекаря – 22 октября.
Целью принятия проекта является повышение имиджа профессии библиотекаря и его стимулирование на профессиональной арене.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 февраля.