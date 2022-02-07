Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:02 07.02.2022

Полицейские ВКО пресекли канал поставки синтетических наркотиков из России

Наркотики, задержание, полиция Фото: Пресс-служба МВД РК
Канал поставки синтетических наркотиков из России пресечен полицейскими в Восточно-Казахстанской области. Для маскировки наркотики помещались в автозапчасти, сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области по результатам разработки провели задержание причастных к поставкам в города Семей и Усть-Каменогорск крупных партий синтетических наркотиков.Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

По ее словам, еще в январе в орбиту внимания полицейских попали двое мужчин, которые, как выяснилось, являлись основными региональными наркокурьерами интернет-магазина, сбывающего синтетические наркотики.

Подозреваемые были задержаны с поличным в результате спецоперации в городе Семее. При обыске у них изъято свыше 1,5 кг синтетических наркотиков, которые планировалось передать закладчикам для дальнейшего сбыта.

Канал поставки был организован из России логистическими транспортными компаниями. Для маскировки наркотики помещались в автозапчасти.Шугыла Турлыбек

Она напомнила, что с начала года полицией изъято около 6,5 кг «синтетики», ликвидирована одна лаборатория, за прошлый, 2021-й, год было выявлено свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг «синтетики», ликвидировано 17 нарколабораторий.

Айша Тулеубекова
МВД РК Восточно-Казахстанская область Семей
Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки
06.02.2022
Рахмонов получит 40 миллионов тенге за победу на UFC Vegas 47
06.02.2022
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Задержание Ермека Нарымбаева прокомментировал адвокат
06.02.2022
Эрдоган ответил Токаеву на пожелания выздоровления
06.02.2022
Главная Топ LIVE Все