Полицейские ВКО пресекли канал поставки синтетических наркотиков из России

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области по результатам разработки провели задержание причастных к поставкам в города Семей и Усть-Каменогорск крупных партий синтетических наркотиков. Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

По ее словам, еще в январе в орбиту внимания полицейских попали двое мужчин, которые, как выяснилось, являлись основными региональными наркокурьерами интернет-магазина, сбывающего синтетические наркотики.

Подозреваемые были задержаны с поличным в результате спецоперации в городе Семее. При обыске у них изъято свыше 1,5 кг синтетических наркотиков, которые планировалось передать закладчикам для дальнейшего сбыта.

Канал поставки был организован из России логистическими транспортными компаниями. Для маскировки наркотики помещались в автозапчасти. Шугыла Турлыбек

Она напомнила, что с начала года полицией изъято около 6,5 кг «синтетики», ликвидирована одна лаборатория, за прошлый, 2021-й, год было выявлено свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг «синтетики», ликвидировано 17 нарколабораторий.