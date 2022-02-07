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11:51 07.02.2022

​«Олимпийская дипломатия»: как Токаев слетал в Поднебесную

визит в Китай Фото: facebook.com/Berik Uali
В начале февраля по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина состоялся рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Это первый зарубежный визит главы государства в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

По данным издания «Казахстанская правда», наряду с президентом РК в китайскую столицу прибыли более 30 глав государств и правительств, члены королевских семей и руководители международных организаций.

Лидер Казахстана прилетел в столицу Поднебесной вечером 3 февраля.

У трапа его встретил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

В Пекине казахстанская делегация разместилась в государственной резиденции «Дяоюйтай», расположенной в западной части столицы. Эта резиденция имеет более чем 800-летнюю историю.

Помимо Касым-Жомарта Токаева, в резиденции «Дяоюйтай» остановились только Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан, в то время как другие делегации были размещены в гостиницах.

4 февраля церемония открытия зимней Олимпиады прошла на национальном стадионе под названием «Птичье гнездо».

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5 февраля в Доме народных собраний президент Казахстана провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это была их третья по счету очная встреча. Предыдущая сос­тоялась в сентябре 2019 года в Пекине в рамках государственного визита Токаева в Китай.

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Как подчеркнул глава Китая, данная встреча открыла «новое золотое 30-летие отношений» между Казахстаном и КНР.

В завершение встречи Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан с государственным визитом.

Программа визита президента Казахстана завершилась участием в приеме от имени председателя КНР для глав официальных делегаций, присутствовавших на церемонии открытия Олимпийских игр.

В кулуарах мероприятия Токаев пообщался с генеральным секретарем ООН, генеральным директором ВОЗ, лидерами Польши, Сингапура, Катара, Пакистана, а также главами государств Центральной Азии.

Анастасия Московчук
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