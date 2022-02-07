В Казахстане изменились правила социальных выплат

Так, лица, имеющие право на получение социальных выплат, обращаются по месту жительства с документом, удостоверяющим личность, и заявлением в фонд:

1) за назначением социальной выплаты на случай утраты трудоспособности:

через подразделение медико-социальной экспертизы – при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности; через Государственную корпорацию при установлении степени утраты общей трудоспособности на момент обращения.

Заявление подается по принципу «одного заявления».

При этом прием заявления осуществляется:

по месту расположения подразделения медико-социальной экспертизы соответствующего региона;

на выездных заседаниях:

на базе лечебно-профилактических учреждений по месту постоянного жительства (регистрации) заявителя;

по месту нахождения на лечении в специализированных учреждениях;

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, по месту пребывания заявителя;

на дому, в стационаре – если лицо по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии не может явиться на медико-социальную экспертизу;

заочно – когда освидетельствуемое лицо нетранспортабельно или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, на основании представленных документов, определенных стандартом государственной услуги «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности», с согласия освидетельствуемого лица или законного представителя;

2) за назначением социальной выплаты на случай потери кормильца через госкорпорацию.

При этом лицо, имеющее право на долю социальной выплаты на случай потери кормильца, обращается в отделение государственной корпорации по месту жительства.

3) за назначением социальной выплаты на случай потери работы через:

государственную корпорацию (при наличии сведений о регистрации в качестве безработного);

центр занятости – при регистрации лица, в качестве безработного и обращением по принципу «одного заявления» за назначением социальной выплаты на случай потери работы;

портал – при наличии сведений о регистрации в качестве безработного;

портал «Электронная биржа труда» при регистрации в качестве безработного на указанном портале;

4) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через госкорпорацию;

5) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года через:

государственную корпорацию;

портал.

Как отмечается, обращение за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года может осуществляться по принципу «одного заявления» при получении госуслуги «Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния».

Заявления на назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года рассматривается после регистрации рождения ребенка.

Полный текст поправок можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2022 года.