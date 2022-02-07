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Законодательство РК
12:12 07.02.2022

В Казахстане изменились правила социальных выплат

правила социальных выплат Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 31 января 2022 года внес изменения и дополнения в Правила исчисления размеров социальных выплат, назначения, перерасчета и осуществления социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, сообщает Zakon.kz.

Так, лица, имеющие право на получение социальных выплат, обращаются по месту жительства с документом, удостоверяющим личность, и заявлением в фонд:

1) за назначением социальной выплаты на случай утраты трудоспособности:

  1. через подразделение медико-социальной экспертизы – при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности;

  2. через Государственную корпорацию при установлении степени утраты общей трудоспособности на момент обращения.

Заявление подается по принципу «одного заявления».

При этом прием заявления осуществляется:

  • по месту расположения подразделения медико-социальной экспертизы соответствующего региона;

  • на выездных заседаниях:

  • на базе лечебно-профилактических учреждений по месту постоянного жительства (регистрации) заявителя;

  • по месту нахождения на лечении в специализированных учреждениях;

  • в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, по месту пребывания заявителя;

  • на дому, в стационаре – если лицо по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультативной комиссии не может явиться на медико-социальную экспертизу;

  • заочно – когда освидетельствуемое лицо нетранспортабельно или находится на стационарном лечении за пределами обслуживаемого региона, на основании представленных документов, определенных стандартом государственной услуги «Назначение социальной выплаты на случай утраты трудоспособности», с согласия освидетельствуемого лица или законного представителя;

2) за назначением социальной выплаты на случай потери кормильца через госкорпорацию.

При этом лицо, имеющее право на долю социальной выплаты на случай потери кормильца, обращается в отделение государственной корпорации по месту жительства.

3) за назначением социальной выплаты на случай потери работы через:

  • государственную корпорацию (при наличии сведений о регистрации в качестве безработного);

  • центр занятости – при регистрации лица, в качестве безработного и обращением по принципу «одного заявления» за назначением социальной выплаты на случай потери работы;

  • портал – при наличии сведений о регистрации в качестве безработного;

  • портал «Электронная биржа труда» при регистрации в качестве безработного на указанном портале;

4) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) через госкорпорацию;

5) за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года через:

  • государственную корпорацию;

  • портал.

Как отмечается, обращение за назначением социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года может осуществляться по принципу «одного заявления» при получении госуслуги «Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния».

Заявления на назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года рассматривается после регистрации рождения ребенка.

Полный текст поправок можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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