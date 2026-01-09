Прекращение выплаты пособий: внесены изменения

Приказом Минтруда от 31 декабря 2025 года внесены изменения в Правила исчисления размеров, назначения, выплаты, перерасчета, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственного социального пособия по инвалидности, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что отделение государственной корпорации на основании решения о приостановлении выплаты государственного социального пособия по инвалидности уполномоченного органа по назначению пенсий и пособий по форме приостанавливает выплату пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем.

Для обеспечения своевременного приостановления выплаты пособий:

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК ежемесячно предоставляет в государственную корпорацию электронные списки без вести пропавших лиц, находящихся в розыске.

Также говорится, что отделение государственной корпорации на основании решения о прекращении выплаты государственного социального пособия по инвалидности уполномоченного органа прекращает выплату пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, заявления и запросов.

При прекращении выплаты пособия по причине выявления факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное первичное назначение, производится процедура нового назначения.

Предусмотрено, что уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий при утверждении решения о прекращении выплаты по причине выявления факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших необоснованное назначение, обращается в правоохранительные органы для установления фактов наличия или отсутствия состава преступления со стороны получателя в незаконном получении пособия.

При вынесении судебного решения о предоставлении фиктивных документов выплата пособия прекращается с момента первоначального назначения.

Для обеспечения своевременного прекращения выплаты пособий:

Загранучреждения РК предоставляют в государственную корпорацию сведения о смерти гражданина РК, временно проживавшего за пределами Казахстана по мере их поступления в загранучреждения.

Также говорится, что отделение государственной корпорации на основании решения о приостановлении выплаты государственного социального пособия по случаю потери кормильца уполномоченного органа приостанавливает выплату пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем.

При приостановлении пособия по причине выявления факта трудоустройства лиц, занятых уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца выплата пересматривается с учетом оставшихся иждивенцев.

Для обеспечения своевременного приостановления выплаты пособий:

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК ежемесячно предоставляет в государственную корпорацию электронные списки без вести пропавших лиц, находящихся в розыске.

Отделение государственной корпорации на основании решения о прекращении выплаты государственного социального пособия по случаю потери кормильца уполномоченного органа прекращает выплату пособия с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, заявления и запросов.

При прекращении выплаты пособия по причине выявления факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших за собой необоснованное первичное назначение, производится процедура нового назначения.

Указывается, что уполномоченный орган по назначению пенсий и пособий при утверждении решения о прекращении выплаты по причине выявления факта предоставления заявителем недостоверных сведений, повлекших необоснованное назначение, обращается в правоохранительные органы для установления фактов наличия или отсутствия состава преступления со стороны получателя в незаконном получении пособия.

При вынесении судебного решения о предоставлении фиктивных документов выплата пособия прекращается с момента первоначального назначения.

Приказ вводится в действие с 19 января 2026 года.