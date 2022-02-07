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Законодательство РК
12:31 07.02.2022

Неизвестные взломали соцсети Минздрава Казахстана

минздрав, facebook, страницы, взлом Фото: pixabay
Неизвестные взломали страницу Министерства здравоохранения РК в Facebook и личную страницу директора департамента по связям с общественностью МЗ РК Асель Артакшиновой, передает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в Facebook.

Пишу в Facebook через Instagram! К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Facebook и личную мою страницу.Асель Артакшинова

Она отметила, что ведомство уже направило письмо в головной офис Facebook.

В этой связи информацию в Facebook временно будем публиковать через Instagram на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният.Асель Артакшинова

Кроме того, официальная информация постоянно публикуется на сайте Минздрава и в других социальных сетях: Instagram, Telegram.

Динара Халдарова
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