Неизвестные взломали соцсети Минздрава Казахстана

Об этом она сообщила в Facebook.

Пишу в Facebook через Instagram! К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Facebook и личную мою страницу. Асель Артакшинова

Она отметила, что ведомство уже направило письмо в головной офис Facebook.

В этой связи информацию в Facebook временно будем публиковать через Instagram на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният. Асель Артакшинова

Кроме того, официальная информация постоянно публикуется на сайте Минздрава и в других социальных сетях: Instagram, Telegram.