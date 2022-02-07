12:31 07.02.2022
Неизвестные взломали соцсети Минздрава Казахстана
Фото: pixabay
Неизвестные взломали страницу Министерства здравоохранения РК в Facebook и личную страницу директора департамента по связям с общественностью МЗ РК Асель Артакшиновой, передает Zakon.kz.
Об этом она сообщила в Facebook.
Пишу в Facebook через Instagram! К сожалению, неизвестные лица взломали страницу Министерства здравоохранения Республики Казахстан в социальной сети Facebook и личную мою страницу.Асель Артакшинова
Она отметила, что ведомство уже направило письмо в головной офис Facebook.
В этой связи информацию в Facebook временно будем публиковать через Instagram на моей странице и на личной странице министра здравоохранения Ажар Гиният.Асель Артакшинова
Кроме того, официальная информация постоянно публикуется на сайте Минздрава и в других социальных сетях: Instagram, Telegram.