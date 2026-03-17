МВД опровергло заявление Минздрава об ошибках в ИИН

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана ответили на заявление Министерства здравоохранения (МЗ) РК об "аномалиях" в данных о скринингах по стране, которые были вызваны некорректным отображением индивидуального идентификационного номера (ИИН) граждан, сообщает Zakon.kz.

27 февраля 2026 года глава Минздрава Акмарал Альназарова расказала, что ошибки в отображении ИИН стали причиной некорректных данных о скринингах. Она отметила, что в ряде случаев выявлены расхождения в данных по мужчинам и женщинам. В настоящее время по этим фактам ведется совместная работа с МВД.

"В ИИН седьмая цифра некорректно отображена у нескольких тысяч казахстанцев, поэтому не всегда корректно ориентироваться на пол. Скрининги проводились женщинам, мужские скрининги – мужчинам, и оплата производилась за фактически оказанные услуги. Однако при формировании отчетов шла кодировка, где по определенной цифре была допущена ошибка. С Министерством финансов мы проводим работу по ряду параметров, выставлены ФЛК, чтобы минимизировать такие статистические перегибы, или, как мы их называем, "аномалии", – сказала Альназарова.

Сегодня, 17 марта, в МВД сообщили, что ИИН является уникальным идентификатором физического лица, присваиваемым один раз и неизменным на протяжении всей жизни, и используется для однозначной идентификации граждан в государственных информационных системах.

"Цифры ИИН носят технический характер, при этом основным требованием является уникальность номера. ИИН не предназначен для определения или подтверждения социально-демографических характеристик гражданина. Сведения о поле, дате рождения и иных персональных данных при оказании государственных и медицинских услуг должны использоваться по верифицированным данным соответствующих государственных регистров и отраслевых информационных систем". Пресс-служба МВД РК

В этой связи, как подчеркнули в ведомстве, "корректность формирования медицинских скрининговых выборок и достоверность данных пациентов обеспечиваются информационными системами и организациями здравоохранения".

Материал по теме Платят ОСМС, но не ходят к врачу: поликлиники взялись за некоторых казахстанцев

16 марта 2026 года стало известно, что Минздрав обновит подходы к обеспечению казахстанцев лекарствами.