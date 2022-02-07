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Законодательство РК
12:46 07.02.2022

​«Хотел наказать»: избиение дедушки дубинкой шокировало Казнет

видео задержанный Фото: pixabay
В полиции Алматы прокомментировали видео с избиением дедушки на остановке. После проверочных работ был задержан 47-летний житель Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано на одной из страниц в Instagram.

  • «Наказать по всей строгости закона!»

  • «Ждем извинений!!!»

  • «Найдите его срочно. Также отомстите», – отметили комментаторы.

По данным полиции города, данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 293 УК РК.

В ходе проверочных мероприятий мужчина, избивавший пожилого человека, установлен и задержан. Это – 47-летний житель Алматинской области. В свое оправдание задержанный утверждает, что хотел наказать дедушку за то, что он якобы повредил его машину. Замначальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов

Также установлено, что это произошло на территории Алматинской области.

Материалы уголовного дела для проведения дальнейшего расследования и принятия решения будут направлены в Управление полиции Карасайского района ДП Алматинской области.Рустам Абдрахманов
Анастасия Московчук
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