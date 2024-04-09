Видео жестокого избиения женщины попало в Казнет

В Алматы на камеру наблюдения попало еще одно видео с избиением женщины. В пресс-службе полиции города прокомментировали вопиющий случай, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина подходит к сидящей в кресле женщине и начинает быть ее руками по голове, а потом пытается стащить ее с места. "Героя" ролика не остановили и подоспевшие на помощь очевидцы.

В пресс-службе на запрос корреспондента отметили, что мужчина арестован.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы". Пресс-служба ДП Алматы

Также сказано, что следствие продолжается.

К сожалению, подобные видео не редкость для пользователей Казнета. К примеру, 5 апреля 2024 года в Актасе (поселок в подчинении города Сарани) Карагандинской области сняли видео, как мужчина жестоко избивает женщину. Позднее стало известно, что мужчину арестовали на 15 суток