12:54 07.02.2022
Спасатели транспортировали пострадавшего с ледника Богдановича
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда транспортировали человека с морены ледника Богдановича. Мужчина повредил ногу и идти самостоятельно не мог, передает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что 6 февраля в 14:35 в оперативную дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что молодой человек 2002 года рождения, спускаясь с перевала Талгар в сторону ледника Богдановича, упал и не может идти самостоятельно. Рядом с мужчиной была спутница.
Восемь спасателей, в том числе один кинологический расчет, незамедлительно выехали на место происшествия в горы Заилийского Алатау. Уже в 16:05 спасатели обнаружили мужчину на морене ледника Богдановича. У пострадавшего был сильный ушиб ноги, поэтому ему оказали первую медицинскую помощь и начали транспортировку до Медеу. Там пострадавшего ожидали родственники.Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК
Фото: Instagram/roso_kazakhstan