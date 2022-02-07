Спасатели транспортировали пострадавшего с ледника Богдановича

В ведомстве отметили, что 6 февраля в 14:35 в оперативную дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что молодой человек 2002 года рождения, спускаясь с перевала Талгар в сторону ледника Богдановича, упал и не может идти самостоятельно. Рядом с мужчиной была спутница.

Восемь спасателей, в том числе один кинологический расчет, незамедлительно выехали на место происшествия в горы Заилийского Алатау. Уже в 16:05 спасатели обнаружили мужчину на морене ледника Богдановича. У пострадавшего был сильный ушиб ноги, поэтому ему оказали первую медицинскую помощь и начали транспортировку до Медеу. Там пострадавшего ожидали родственники. Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК