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Происшествия

Экстренная операция МЧС: туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича

Экстренная операция МЧС: туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 00:43 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана 8 февраля эвакуировали мужчину, получившего травму в горах Заилийского Алатау. Пострадавший сломал ногу в районе ледника Богдановича на высоте 3500 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт "112", после чего к месту ЧП была направлена оперативная группа РОСО. Спасатели обнаружили туриста с предварительно диагностированным переломом левой ноги, оказали ему медицинскую помощь и организовали транспортировку.

Сотрудники РОСО МЧС совместно с Службой спасения Алматы доставили пострадавшего к горнолыжному курорту Шымбулак, где его передали медикам для дальнейшего лечения.

МЧС Казахстана напоминает туристам о необходимости соблюдения мер безопасности в горах, выборе подходящей экипировки и предварительном информировании спасательных служб о маршруте восхождения.

Ранее МЧС спас детей, которые застряли на автобусе в снежном заносе в Костанайской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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