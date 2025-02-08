Экстренная операция МЧС: туриста с переломом эвакуировали с ледника Богдановича

Спасатели МЧС Казахстана 8 февраля эвакуировали мужчину, получившего травму в горах Заилийского Алатау. Пострадавший сломал ногу в районе ледника Богдановича на высоте 3500 метров, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт "112", после чего к месту ЧП была направлена оперативная группа РОСО. Спасатели обнаружили туриста с предварительно диагностированным переломом левой ноги, оказали ему медицинскую помощь и организовали транспортировку.

Сотрудники РОСО МЧС совместно с Службой спасения Алматы доставили пострадавшего к горнолыжному курорту Шымбулак, где его передали медикам для дальнейшего лечения.

МЧС Казахстана напоминает туристам о необходимости соблюдения мер безопасности в горах, выборе подходящей экипировки и предварительном информировании спасательных служб о маршруте восхождения.

Ранее МЧС спас детей, которые застряли на автобусе в снежном заносе в Костанайской области.