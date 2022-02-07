Основными участниками январских митингов в Павлодарской области была сельская молодежь

По его словам, всего было задержано 1282 человека, в отношении 435 была применена мера административного взыскания, в том числе в отношении 324 лиц – административный арест до 15 суток.

Участниками митингов в основном была аульная молодежь, из которых 200 проживают в городе, но тем не менее они уроженцы деревень. 207 человек были в возрасте до 29 лет. В основном самозанятые, можно сказать, незанятые, которые зарабатывают случайными заработками. Представителей госорганов среди митингующих не было. Первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Кроме того, в отношении отдельных граждан, принимавших активное участие в беспорядках, возбуждены уголовные дела по ст.255, ч.4 и ст.179, ч.2 Уголовного кодекса РК.

По данным делам уставлено три лица, которые арестованы судом. В настоящее время межведомственной группой по уголовным делам проводятся оперативно-следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего расследования обстоятельств дела. Первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что всего в производстве следственно-оперативных групп находится 2750 уголовных дел, связанных с январскими событиями в Казахстане.