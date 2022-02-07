Канадские хоккеистки заставили соперниц из России играть в масках на ОИ-2022

Изначально канадские хоккеистки отказались от матча, так как у игроков российской сборной вовремя не были готовы тесты на COVID-19. Но все же встреча состоялась, начавшись с часовым опозданием и с условием, что все участники поединка будут в медицинских масках.

Сама же игра закончилась победой канадок – 6:1. Россиянки сняли свои респираторные маски в третьем периоде, когда уже пришли окончательные анализы. Также поступили и судьи, но сборная Канады доиграла матч в масках.

Я даже не знаю, как это прокомментировать. Не понимаю, что происходит на самом деле. Я не представляю, что вообще возможно играть в хоккей в медицинских масках. Это же не имеет никакого смысла, по моему мнению. Я не представляю, как можно в контактном виде спорта играть в масках. Это просто невозможно. Почетный президент IIHF Рене Фазель

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch – новым игрокам +300% к депозиту.