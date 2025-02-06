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Спорт

Казахстанские хоккеистки обыграли соперниц из Китая на Азиаде-2025

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 18:39 Фото: пресс-служба НОК Казахстана
Женская команда Казахстана по хоккею выиграла очередной матч группового раунда в рамках Азиатских игр 2025 года в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Наша сборная с крупным счетом обыграла Тайбэй. Казахстанки отправили в ворота соперниц пять шайб, при этом пропустив только одну.

Для Казахстана эта победа стала третьей в трех матчах. 9 февраля команда проведет встречу с Южной Кореей.

Ранее мужская команда Казахстана по хоккею 5 февраля одержала очередную победу на Азиатских играх – 2025 в Харбине (Китай).

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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