Казахстанские хоккеистки обыграли соперниц из Китая на Азиаде-2025

Женская команда Казахстана по хоккею выиграла очередной матч группового раунда в рамках Азиатских игр 2025 года в Харбине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Наша сборная с крупным счетом обыграла Тайбэй. Казахстанки отправили в ворота соперниц пять шайб, при этом пропустив только одну.

Для Казахстана эта победа стала третьей в трех матчах. 9 февраля команда проведет встречу с Южной Кореей.

Ранее мужская команда Казахстана по хоккею 5 февраля одержала очередную победу на Азиатских играх – 2025 в Харбине (Китай).