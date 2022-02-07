15:56 07.02.2022
Токаев проведет расширенное заседание правительства
Фото: Акорда
8 февраля Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства. Об этом сообщил на странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, сообщает Zakon.kz.
Завтра, 8 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, – говорится в сообщении пресс-секретаря президента.
По словам Берика Уали, на заседании будет заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год, а также рассмотрен план действий правительства на 2022 год.
Прошлое расширенное заседание правительства состоялось 10 июля 2021 года. На заседании были подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2021 года.