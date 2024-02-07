Токаев сегодня проведет расширенное заседание Правительства

Сегодня, 7 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, во время мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Заседание пройдет уже с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина.

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5 февраля 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства. 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил ему кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Чуть позже на пленарном заседании Мажилиса депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру нового премьера. По итогам кадровых решений, в кабмине сменились главы министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.