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Токаев сегодня проведет расширенное заседание Правительства

расширенное заседание правительства Фото: Акорда
Сегодня, 7 февраля, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание Правительства, сообщает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, во время мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Заседание пройдет уже с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина. 

Zakon.kz будет вести для читателей трансляцию мероприятия на сайте, а также отражать важные моменты в telegram-канале. 

5 февраля 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства. 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил ему кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Чуть позже на пленарном заседании Мажилиса депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру нового премьера. По итогам кадровых решений, в кабмине сменились главы министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.

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