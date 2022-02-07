Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 8 февраля

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, на юге и юго-востоке республики – осадки (дождь, снег). Местами – гололед, туман, на севере и востоке – усиление ветра. РГП «Казгидромет»

В Акмолинской области на западе, юге синоптики прогнозируют низовую метель, на западе области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на юго-западе области ожидается низовая метель, на западе, востоке области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области, на юге Костанайской области – низовая метель, на севере Костанайской области – туман.

На юге и востоке Алматинской области, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, на западе и в центре Атырауской области, на севере и в центре Кызылординской области, ночью на северо-востоке Мангистауской области – туман, гололед.

Ночью на юго-западе, днем на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед, на северо-востоке и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области, на юге Актюбинской области – туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8-10 февраля.