Более 300 семей переселят из аварийных домов в Нур-Султане

К примеру, как отмечено на столичном сайте акимата, пятиэтажное общежитие, расположенное по адресу: ул. Дукенулы, д. 21 (район Сарыарка), было построено в 1966 году. В данном общежитии – 179 комнат. У жильцов периодически возникают проблемы с электропроводкой, канализацией, водой и др. При проведении осмотра дома было установлено, что его износ составляет более 60%, здание признано аварийным. Общежитие включено в список сноса.

Фото: Александр Куприенко

Как отметил житель дома Сакен Абдикадиров, фундамент общежития уже осыпается, прохудилась крыша, прогорела проводка. «Мы ставим стабилизаторы напряжения, так как техника из-за сбоев электроснабжения прогорает. Дом старый, неухоженный, подвал в страшном состоянии. Мы рады, что наш дом внесли в список сноса», – поделился житель.

Фото: Александр Куприенко

Мы с вами ровно год назад встречались, обговаривали все вопросы. Был проведен техосмотр, дом признан аварийным. Мы его снесем. На маслихате поддержали, в план сноса на этот год включили. Жильцам необходимо привести в порядок все документы. Но не нужно сейчас прописывать в домах всех, кого только можно, так как квартиры выделяются не по количеству прописанных людей, а по квадратным метрам. Вопросы будут рассмотрены по каждой квартире. Аким столицы Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Кроме того, аким столицы Алтай Кульгинов также встретился с жильцами аварийного дома, расположенного по адресу: ул. Угольная, д. 12а (ныне – пр. Аль-Фараби, д. 27). В доме насчитывается 29 квартир. Согласно техническому заключению, износ здания составляет 75%. Дом признан аварийным, он также включен в список сноса.

За последние три года из аварийных домов было переселено почти 700 семей. Также в столице по программе модернизации ЖКХ ведутся работы по ремонту домов, замене лифтов, завершению строительства долгостроев.

Фото: Александр Куприенко

Кроме того, по поручению главы государства значительно увеличен объем строительства льготного доступного жилья. В текущем году в столице планируется построить 10 тыс. социальных квартир. К примеру, в 2018 году было построено 1100 таких квартир, в 2019 году – 2900, в 2020 году – 7 тыс., в прошлом году – 10 тыс.