Расследование январских событий будет очень сложным — эксперты

По данным специалистов, казахстанская судебная экспертиза обладает достаточно большими возможностями, она может: установить причины смерти, определить наличие запрещенных веществ в крови и степень тяжести причиненного человеку вреда, идентифицировать личность по ДНК или фотографиям и многое другое.

Что касается непосредственно январских событий, то на сегодняшний день назначено свыше двух тысяч экспертиз, преимущественно судебно-медицинских, товароведческих, строительных, пожаро-взрывотехнических, баллистических. Но эта цифра меняется практически каждый день. Кроме того, назначаются портретные, психолого-криминалистические и другие виды экспертиз. Также мы ожидаем поступления большого количества судебно-экономических экспертиз. Замдиректора Центра судебных экспертиз МЮ РК Ильяс Исмаилов

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Как пояснил Исмаилов, длительность проведения экспертиз во многом зависит от конкретных обстоятельств совершения преступлений, характера и количества объектов исследования и многих других вопросов.

К примеру, для установления причин смерти применяются вспомогательные методы, то есть комплекс сопутствующих исследований — химико-токсикологическое, биологическое и гистологическое. Исследования могут идти до 20-25 суток. На их оценку и заключение выводов судебно-медицинским экспертам отводится 30 суток по законодательству.

От результатов экспертизы зависит возмещение материального ущерба владельцам пострадавших в ходе беспорядков объектов, поэтому всем им хочется, чтобы она была проведена в кратчайшие сроки.

Мы понимаем, что обществу, в том числе бизнесу, нужно скорее восстановиться, поэтому наши специалисты стараются все делать своевременно, в максимально сжатые сроки, и на сегодняшний день у нас нет просрочек и волокиты, все экспертизы выполняются в предусмотренный законодательством срок, жалоб нет. Ильяс Исмаилов

Некоторые виды экспертиз проводятся в течение длительного времени. Как пояснил Исмаилов, это зависит от самого технологического и технического процесса экспертизы, когда необходимо делать ряд последовательных действий согласно алгоритмам, которым эксперты следуют.

Поэтому процесс исследований по отдельным видам экспертиз просто невозможно ускорить, в противном случае это отразится на качестве экспертизы. А для нас важно, чтобы экспертиза была качественной. Кроме того, есть так называемые многообъектные экспертизы, предусматривающие выезды на место их расположения, дислокаций. Эксперт должен поехать, обмерить, исследовать каждый объект. Если их много, соответственно, потребуется больше времени на проведение экспертизы. Замдиректора Центра судебных экспертиз МЮ РК Ильяс Исмаилов

Сколько времени понадобится, чтобы полностью выполнить весь объем экспертиз по январским событиям, сказать сложно. По мнению спикера, это зависит от количества материалов, которые будут предоставлять судмедэкспертам правоохранительные органы, ведущие расследование.

«Они назначают экспертизы не одним махом, а поэтапно, по мере необходимости, поэтому все зависит от них, — отметил Ильяс Исмаилов. — Мы не вправе самостоятельно собирать, исследовать материалы, мы ориентируемся на следствие. Следствие представляет нам вещественные доказательства, выносит постановление, и мы уже от этого отталкиваемся».

В Алматы хватает судмедэкспертов, но поскольку этот город больше всего пострадал во время январских событий, в него направили 26 дополнительных специалистов из других регионов страны. Их цель — своевременно и грамотно провести все необходимые работы.

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Кроме того, для оперативного завершения производства экспертиз в Алматы, а также в Шымкенте, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях сформирован резервный состав из числа опытных экспертов.

Главный криминалист Оперативно-криминалистического департамента МВД РК Алмас Далабаев рассказал, что расследование январских событий будет сложным и займет немало времени.

Во время январских событий сотрудники оперативно-криминалистических подразделений ОВД вели видеофиксацию противоправных действий митингующих, осматривали места происшествий, изымали дактилоскопические, трасологические следы и другие вещественные доказательства, которые могли бы помочь в расследовании и раскрытии преступлений, по которым проводятся криминалистические исследования. Главный криминалист ОКД МВД РК Алмас Далабаев

Криминалистические исследования выполняются в сроки, установленные законодательством, в зависимости от степени сложности. Максимальный срок составляет 15 суток, отметил Алмас Далабаев. В Алматы и Алматинскую область руководством МВД направлены дополнительные криминалисты из столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей и Департамента полиции на транспорте.

Изъятые в период январских событий отпечатки пальцев, баллистические объекты, биологические образцы задержанных лиц, участвовавших в массовых беспорядках, и другие вещественные доказательства проверяются по криминалистическим учетам, а результаты передаются ведущему расследование органу. Алмас Далабаев

Можно ли восстановить точную картину преступных действий, совершенных во время беспорядков в Алматы и других городах страны, корреспонденту Zakon.kz рассказал бывший криминалист, подполковник МВД РК Марат Муканов.

Проработавший в органах внутренних дел много лет эксперт считает, что сегодня существует огромное количество научных методов, которые криминалисты успешно используют в своей практике.

Процесс сбора доказательств весьма трудоемкий. Главным вопросом остается, кто стрелял в людей и почему так много погибших от огнестрельного оружия. Просматривая ролики, выложенные в интернете, очень сложно дать правильную правовую оценку действиям тех или иных лиц. Например, в одном из роликов видно, как люди в военной форме ведут огонь из автоматов Калашникова короткими очередями. Судя по их положению тела — прицельный огонь, но противоположная сторона в кадре не показана. Изучая этот ролик, нельзя обойтись без показаний очевидцев, которые бы узнали место событий — улицу, площадь и так далее. К сожалению, на этом видео нельзя увидеть, какие боеприпасы используют военнослужащие. Кроме того, не ясно, угрожала ли их жизни какая-либо реальная опасность, чтобы применить оружие на поражение, согласно требованиям закона. Марат Муканов

Точный ответ, из какого оружия — криминального, штатного армейского, охотничьего — были убиты люди, может дать судебная баллистика. Для этого криминалисты и судебные медики проводят освидетельствование тел погибших, составляют соответствующие акты осмотра и так далее.

Сообщая об этом, Марат Муканов порекомендовал родственникам погибших требовать копии документов, составляемых официальными лицами, где описаны подробности — полученные повреждения, следы выстрела, извлеченные пули и осколки.

Обратите внимание на качество заключений экспертов в части описания процесса исследования, применяемых приемов и методов, научно-технических средств и материалов. Важно, чтобы адвокаты, представляющие интересы сторон, внимательно изучали постановление следователей о назначении конкретных экспертиз, а также протоколы осмотра места происшествия, являющиеся важными доказательствами при расследовании уголовных дел. Криминалист Марат Муканов

Учитывая характер произошедших в Алматы террористических атак, количество назначаемых экспертиз будет просто огромным, что серьезно повлияет на сроки расследования, подчеркивает эксперт. Среди них криминалистические (дактилоскопические, трасологические, баллистические и др.), пожарно-технические и взрывотехнические, физико-химические виды экспертиз.