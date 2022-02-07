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Законодательство РК
17:28 07.02.2022

Подросток получил огнестрельное ранение в СКО

ско, подросток, ранение Фото: polisia.kz
В Северо-Казахстанской области с огнестрельным ранением в детскую областную больницу попал 14-летний житель Петропавловска, передает Zakon.kz.

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, в ходе предварительного следствия установлено, что подросток был ранен своим 18-летним родственником в результате неосторожного обращения с оружием.

Вместе они отправились в лесопосадки вблизи села Пресновка Кызылжарского района, где пытались охотиться на животных. Гладкоствольное ружье изъято на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью».

Также будут приняты меры административной ответственности по факту незаконного хранения оружия.

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