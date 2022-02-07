Подросток получил огнестрельное ранение в СКО

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, в ходе предварительного следствия установлено, что подросток был ранен своим 18-летним родственником в результате неосторожного обращения с оружием.

Вместе они отправились в лесопосадки вблизи села Пресновка Кызылжарского района, где пытались охотиться на животных. Гладкоствольное ружье изъято на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 114 УК РК «Неосторожное причинение вреда здоровью».

Также будут приняты меры административной ответственности по факту незаконного хранения оружия.