В Жамбылской области фельдшер получил огнестрельное ранение в больнице

В одной из районных больниц Жамбылской области фельдшер скорой помощи получил огнестрельное ранение во время дежурства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля пишет телеканал "КТК".

По данным полиции, 27-летний медик был ранен в грудь в результате конфликта, произошедшего в помещении больницы. Мужчину госпитализировали в реанимацию, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

"У фельдшера диагностировано ранение передней стенки грудной клетки слева, без повреждения внутренних органов. Состояние пациента стабильное, средней степени тяжести. Он под наблюдением, в динамике без ухудшения", – сообщил и. о. руководителя областного управления здравоохранения акимата Жамбылской области Серган Назарбек.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошел в ходе спора между двумя мужчинами, обсуждавшими возможности применения дефибриллятора на здоровых людях. Фельдшер отказался передать аппарат участникам конфликта, после чего один из них произвел выстрел.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование", – заявила официальный представитель ДП Жамбылской области Кундыз Бугенбаева.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны 27 мая признал жителя столицы виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести в отношении фельдшера скорой помощи и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

