Димаш Кудайберген: Мы, казахи, не напрягаемся

В интервью блогеру Арману Давлетярову артист уточнил, что в Казахстане люди умеют веселиться, шутить и без употребления спиртных напитков.

У нас другой менталитет. Каждый народ отличается друг от друга. Многие меня спрашивают, пью или нет. Я отвечаю, что нет. Тогда они удивляются: «Как тогда расслабляешься?» Я отвечаю, что мы, казахи, не напрягаемся, – отметил Кудайберген.

Кроме того, отвечая на вопросы о будущем, заслуженный деятель Казахстана заявил, что хочет еще побыть на сцене. По его словам, это «очень сложно».

Также Димаш Кудайберген отметил, что ни о чем не жалеет и доволен всем, что происходит в его жизни.