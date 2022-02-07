17:35 07.02.2022
Димаш Кудайберген: Мы, казахи, не напрягаемся
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген очень редко комментирует свою личную жизнь. Но в одном из интервью рассказал о том, как умеет расслабляться, сообщает Zakon.kz.
В интервью блогеру Арману Давлетярову артист уточнил, что в Казахстане люди умеют веселиться, шутить и без употребления спиртных напитков.
У нас другой менталитет. Каждый народ отличается друг от друга. Многие меня спрашивают, пью или нет. Я отвечаю, что нет. Тогда они удивляются: «Как тогда расслабляешься?» Я отвечаю, что мы, казахи, не напрягаемся, – отметил Кудайберген.
Кроме того, отвечая на вопросы о будущем, заслуженный деятель Казахстана заявил, что хочет еще побыть на сцене. По его словам, это «очень сложно».
Также Димаш Кудайберген отметил, что ни о чем не жалеет и доволен всем, что происходит в его жизни.