Китайские фанаты удивили Димаша Кудайбергена

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

Артист 4 августа на своей странице в Instagram разместил кадры, на которых он стоит в окружении фанатов в Китае. На видео поклонники Димаша поют его новую песню Angel love.



"Как возможно выучить песню за 6-7 часов после премьеры? Дорогие, вы меня удивляете. Завтра я выложу видео своего выступления на своем официальном YouTube-канале", – написал певец под постом.

Ранее сообщалось, что на гала-концерте проекта I am a Singer в Китае Димаш Кудайберген представил новую песню. Гала-концерт одного из самых значимых и известных проектов I am a Singer вышел в эфир 2 августа на китайском канале Hunan TV.