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Китайские фанаты удивили Димаша Кудайбергена

Китайские фанаты удивили Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2024 23:40 Фото: akorda.kz
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген опубликовал новое видео, сообщает Zakon.kz.

Артист 4 августа на своей странице в Instagram разместил кадры, на которых он стоит в окружении фанатов в Китае. На видео поклонники Димаша поют его новую песню Angel love. 

"Как возможно выучить песню за 6-7 часов после премьеры? Дорогие, вы меня удивляете. Завтра я выложу видео своего выступления на своем официальном YouTube-канале", – написал певец под постом.

Ранее сообщалось, что на гала-концерте проекта I am a Singer в Китае Димаш Кудайберген представил новую песню. Гала-концерт одного из самых значимых и известных проектов I am a Singer вышел в эфир 2 августа на китайском канале Hunan TV.

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Песня
Димаш представил новую песню Angel love
Айсулу Омарова
Интересное Кудайберген Димаш Китай 2024 год Шоу-бизнес
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