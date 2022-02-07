Токаев принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

Президент Казахстана принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества.

По просьбе Тери Хакалы Касым-Жомарт Токаев рассказал о событиях «трагического января» и о поручении провести тщательное и справедливое расследование произошедшего, которое он дал Генеральной прокуратуре.

Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны.

Глава РК также проинформировал спецпредставителя ЕС о планах по модернизации политической системы и реализации нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности.

В свою очередь Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. Европейский дипломат поблагодарила президента за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана.