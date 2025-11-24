Токаев провел встречу со спецпредставителем Евросоюза
По данным Акорды за 24 ноября 2025 года, приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана.
Важной вехой в развитии двусторонних отношений, как отметил Токаев, стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.
Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС.
Фото: akorda.kz
В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.
Ранее в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами шести государств.