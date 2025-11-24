#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев провел встречу со спецпредставителем Евросоюза

Токаев и спецпредставитель, Акорда, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 14:51 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 24 ноября 2025 года, приветствуя высокого представителя ЕС в Акорде, глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия с Европейским союзом – одним из ключевых и надежных партнеров Казахстана.

Важной вехой в развитии двусторонних отношений, как отметил Токаев, стало Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, 10-летие подписания которого отмечается в этом году.

Касым-Жомарт Токаев также высоко оценил активный и конструктивный диалог между странами Центральной Азии и ЕС.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Эдуардс Стипрайс заявил о приверженности ЕС дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном, выразив уверенность в динамичном развитии практического сотрудничества по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

Ранее в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами шести государств.

Читайте также
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета
18:02, 03 апреля 2025
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Европейского совета
За что Токаев поблагодарил Евросоюз
12:36, 07 декабря 2023
За что Токаев поблагодарил Евросоюз
Токаев провел встречу с руководителями ВОЗ
14:01, 23 октября 2023
Токаев провел встречу с руководителями ВОЗ
