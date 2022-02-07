Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:51 07.02.2022

Алматинский зоопарк показал нового питомца

Альпака Фото: pixabay
Радостной вестью о «пополнении семьи» зоопарк поделился в Instagram. Новым подопечным стал альпака по кличке Шоколадка, передает Zakon.kz.
Дорогие друзья! У нас новый питомец и по шкале мимимишности он бьет все рекорды! Это самое милое, самое доброе, самое красивое животное, которое покорило наши сердца. Знакомьтесь – альпака по имени Шоколадка!Алматинский зоопарк

Животное родилось в январе 2016 года в Краснодаре, а в декабре прошлого года «переехало» в Казахстан. Увидеть Шоколадку можно в вольере, расположенном близ жилища жирафов.

Ирина Мишура
Алматы
Скончалась легенда золотого века индийского кино
06.02.2022
Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова
07.02.2022
Туман, гололед и низовая метель ожидаются в Казахстане
06.02.2022
Юлия Галышева заняла 11 место на Олимпиаде-2022
06.02.2022
В Казахстане ввели двухлетний запрет на госзакуп ряда иностранных товаров
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все