Алматинский зоопарк показал нового питомца

Дорогие друзья! У нас новый питомец и по шкале мимимишности он бьет все рекорды! Это самое милое, самое доброе, самое красивое животное, которое покорило наши сердца. Знакомьтесь – альпака по имени Шоколадка! Алматинский зоопарк

Животное родилось в январе 2016 года в Краснодаре, а в декабре прошлого года «переехало» в Казахстан. Увидеть Шоколадку можно в вольере, расположенном близ жилища жирафов.