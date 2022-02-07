18:51 07.02.2022
Алматинский зоопарк показал нового питомца
Фото: pixabay
Радостной вестью о «пополнении семьи» зоопарк поделился в Instagram. Новым подопечным стал альпака по кличке Шоколадка, передает Zakon.kz.
Дорогие друзья! У нас новый питомец и по шкале мимимишности он бьет все рекорды! Это самое милое, самое доброе, самое красивое животное, которое покорило наши сердца. Знакомьтесь – альпака по имени Шоколадка!Алматинский зоопарк
Животное родилось в январе 2016 года в Краснодаре, а в декабре прошлого года «переехало» в Казахстан. Увидеть Шоколадку можно в вольере, расположенном близ жилища жирафов.