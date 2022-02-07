Беспорядки-2022: 467 человек находятся под стражей

По подозрению в организации, участии в массовых беспорядках и совершении терактов взяты под стражу 467 лиц. Мы внимательно изучаем их личности, семейное положение, возраст, состояние здоровья, степень участия, отношение к содеянному и другие характеризующие данные. Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

По его словам, с учетом анализа этих факторов специальными прокурорами из следственных изоляторов были освобождены 76 подозреваемых, среди них были две женщины и девять несовершеннолетних. Арест был заменен на подписку о невыезде, домашний арест и личное поручительство.

Ответственно заявляем, что в следственных изоляторах случайных лиц нет. Под стражу заключены только те, в отношении которых есть серьезные улики в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

Он добавил, что эти данные относятся к делам, находящимся в производстве спецпрокуроров.