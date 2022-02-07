Генпрокуратура: Дикий Арман похищал людей во время беспорядков

Криминальный авторитет Дикий Арман и его группировка похитили мирных людей во время беспорядков, сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров.

24 похищенных человека перевозили с места на место, избивали, в результате один из них скончался.

Сообщается, что члены группировки Армана Джумагельдиева жестоко избили полицейского в 12-й горбольнице и отобрали у него табельное оружие.

В Генпрокуратуре опровергли информацию о том, что Дикого Армана отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Его перевели в следственный изолятор КНБ.

В социальных сетях и мессенджерах распространяются различные домыслы и ложная информация. Якобы Джумагельдиева отпустили или вывезли в неизвестном направлении. Официально сообщаю, если в начале этот гражданин был задержан полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия, то сейчас проходит и по делу о массовых беспорядках. Поэтому два дела объединены и переданы для дальнейшего производства спецпрокурорам. Мы его перевели в следственный изолятор КНБ, там он и содержится. Ризабек Ожаров

На сегодня задержаны 18 членов ОПГ, 21 лицо имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои.