Дело Дикого Армана: потерпевшие боятся за безопасность своих семей

В Алматы проходят предварительные слушания по делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана), сообщает Zakon.kz.

От ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом режиме.

Они заявили о реальной угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых.

Предварительное слушание по делу в отношении Армана Джумагельдиева, Кайрата Кудайбергена и еще 40 подсудимых проходит в учреждении КУИС МВД № 72. Четверо обвиняемых: Махатов, Усенов, Джумагельдиев и Искаков участвуют в процессе в режиме онлайн по видеосвязи.

На скамье подсудимых 45 человек, обвиняемых по статьям 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"), 262 ("Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них"), 272 ("Массовые беспорядки"), 191 ("Грабеж"), 126 ("Незаконное лишение свободы"), 268 ("Бандитизм") УК РК.

Дело рассматривается под председательством судьи СМУС Асхата Аширбекова.

"Во время суда поступило ряд ходатайств о приостановлении и прекращении дела. Однако это очень узкий и риторический вопрос. Но о прекращении дела речи не может быть, так как оно связано с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Также ранее были подняты вопросы о мере пресечения обвиняемых", - сказал судья.

По его словам, поступили ходатайства 10 подсудимых под разными псевдонимами о проведении ГСР в закрытом режиме. В обращении они ссылаются на то, что существует угроза из жизни, учитывая то, что Дикий Арман является криминальным авторитетом.

"Арман Джумагельдиев является криминальным авторитетом, прошу провести суд в закрытом режиме, так как опасаюсь за свою жизнь и родственников", – зачитал ходатайство одного из потерпевших Аширбеков.

Прокуроры поддержали ходатайство потерпевших сторон.

После того, как будут выслушаны мнение всех сторон процесса, судья примет решение.

Ранее в МВД сообщалось, что Арман Джумагельдиев прибыл из-за границы в декабре 2021 года и находился в Алматы во время январских событий. Его с преступной группировкой из пяти человек задержали в ходе спецоперации 7 января 2022 года. Тогда у подозреваемых было изъято оружие разных марок, а также боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Генпрокуратура утверждала, что вооруженные люди Джумагельдиева похитили и насильно удерживали 24-х мирных граждан – случайных прохожих.