35 членов запрещенных экстремистских движений арестовали в Казахстане после январских беспорядков

На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения. При задержании у них было обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на площади. Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров

Некоторые общественники и гражданские активисты также попытались поймать волну и «оседлать» протесты.

Кроме того, подстрекали на массовые беспорядки и активно в них участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше». Несмотря на то, что государство шло навстречу, удовлетворяло требования участников мирных акций, провокаторы намеренно шли на эскалацию конфликта.