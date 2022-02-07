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19:47 07.02.2022

35 членов запрещенных экстремистских движений арестовали в Казахстане после январских беспорядков

Наручники Фото: Zakon.kz
Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров сообщил о задержании 35 членов запрещенных экстремистских движений после массовых беспорядков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений. К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов деструктивного религиозного течения. При задержании у них было обнаружено огнестрельное оружие, готовое к применению. Они координировали действия своей группы. При этом одна часть находилась на баррикадах в нижней части города, а другая – на площади. 

Начальник Службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров 

Некоторые общественники и гражданские активисты также попытались поймать волну и «оседлать» протесты. 

Кроме того, подстрекали на массовые беспорядки и активно в них участвовали члены запрещенной экстремистской организации «ДВК/Көше». Несмотря на то, что государство шло навстречу, удовлетворяло требования участников мирных акций, провокаторы намеренно шли на эскалацию конфликта.

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