ЕС запросил помощи у экспортеров топлива

Как сообщает РИА Новости, ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам.

По словам председателя Европарламента Жозепа Борреля, поставки топлива должны быть защищенными не только для ЕС, но и для Украины, Молдовы и Западных Балкан.

Россия в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру. Жозеп Боррель

Он также подчеркнул необходимость верификации поставок энергии в Европу, отметив «стратегическое» взаимодействие с США в этом направлении.