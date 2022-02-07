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21:43 07.02.2022

ЕС запросил помощи у экспортеров топлива

Европа Россия Фото: pixabay
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ведут с основными производителями топлива переговоры об увеличении поставок в Европу, в том числе и в Украину, передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам.

По словам председателя Европарламента Жозепа Борреля, поставки топлива должны быть защищенными не только для ЕС, но и для Украины, Молдовы и Западных Балкан.

Россия в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру.Жозеп Боррель

Он также подчеркнул необходимость верификации поставок энергии в Европу, отметив «стратегическое» взаимодействие с США в этом направлении.

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