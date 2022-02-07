21:43 07.02.2022
ЕС запросил помощи у экспортеров топлива
Фото: pixabay
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты ведут с основными производителями топлива переговоры об увеличении поставок в Европу, в том числе и в Украину, передает Zakon.kz.
Как сообщает РИА Новости, ЕС обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам.
По словам председателя Европарламента Жозепа Борреля, поставки топлива должны быть защищенными не только для ЕС, но и для Украины, Молдовы и Западных Балкан.
Россия в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру.Жозеп Боррель
Он также подчеркнул необходимость верификации поставок энергии в Европу, отметив «стратегическое» взаимодействие с США в этом направлении.