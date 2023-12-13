Рассекречено содержание нового пакета военной помощи Украине на 200 млн. долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Украину отправят боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы, передает Zakon.kz

По информации РИА Новости также в пакет помощи вошли патроны для стрелкового оружия, различное вспомогательное оборудование, сервисные услуги.

При этом глава Госдепа подчеркнул, что без решения Конгресса США о выделении новых средств для Украины данный пакет помощи станет одним из последних.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 млн. долларов.

Еще раньше мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Вашингтон, чтобы попытаться убедить американских законодателей в жизненной необходимости выделения Украине пакета военной помощи стоимостью в миллиарды долларов.