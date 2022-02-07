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22:36 07.02.2022

Сиротам продавали бесплатное жилье в Петропавловске

Петропавловск Фото: pixabay
Чтобы получить квартиру на пять лет, жертвам мошенницы нужно было трудоустроиться через центр занятости и открыть жилищный счет в банке, сообщает Zakon.kz.

Директор центра занятости Петропавловска продавала арендное жилье сиротам, инвалидам, многодетным и неполным семьям. Комнаты по госпрограммам должны были предоставлять бесплатно, сообщает телеканал «Астана».

Предприимчивую чиновницу приговорили к восьми годам тюрьмы, двух ее соучастников – к семи.

Чтобы получить квартиру на пять лет, им нужно было трудоустроиться через центр занятости и открыть жилищный счет в банке. Из материалов дела стало известно, что директор через своих пособников предоставляла список документов для получения заветного арендного жилья, и через них же озвучивала стоимость «услуги».

От 500 до 600 тыс. тенге за одну квартиру. Соответственно, люди, которые желали получить, с целью ускорения процесса, за положительный результат передавали взятку соучастникам преступления. Соучастники передавали денежные средства директору центра занятости.Судья Петропавловского городского суда Сауле Литфуллина

Следствие выявило 10 эпизодов получения взятки, а это более 5 млн тенге.

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