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Происшествия

Акмолинец два года жил в квартире, которую должны были отдать сироте

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 10:45 Фото: freepik
В прокуратуре Акмолинской области рассказали о фактах нарушения жилищных прав детей-сирот, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что согласно действующему законодательству, эти категории граждан имеют первоочередное право на получение жилья.

"В данный момент по актам прокуратуры восстановлены жилищные права 42 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также приняты меры по возврату квартир, незаконному снятию с очереди, принятию заявок на получение жилья", – рассказали в региональной прокуратуре.

В частности, в областном центре сироте отказали в постановке в очередь на жилье без каких-либо оснований. В другом случае в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка-сироты, два года жил посторонний человек.

"По акту надзора права детей-сирот восстановлены. Виновные наказаны. Работа продолжается", – добавили в прокуратуре.

Ранее в прокуратуре Туркестанской области рассказали, как боролись за права казахстанца с инвалидностью, которого незаконно исключили из очереди на жилье.

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Андрей Дюсупов
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