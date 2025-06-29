Акмолинец два года жил в квартире, которую должны были отдать сироте

В прокуратуре Акмолинской области рассказали о фактах нарушения жилищных прав детей-сирот, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что согласно действующему законодательству, эти категории граждан имеют первоочередное право на получение жилья.

"В данный момент по актам прокуратуры восстановлены жилищные права 42 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также приняты меры по возврату квартир, незаконному снятию с очереди, принятию заявок на получение жилья", – рассказали в региональной прокуратуре.

В частности, в областном центре сироте отказали в постановке в очередь на жилье без каких-либо оснований. В другом случае в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка-сироты, два года жил посторонний человек.

"По акту надзора права детей-сирот восстановлены. Виновные наказаны. Работа продолжается", – добавили в прокуратуре.

Ранее в прокуратуре Туркестанской области рассказали, как боролись за права казахстанца с инвалидностью, которого незаконно исключили из очереди на жилье.