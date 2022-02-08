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01:58 08.02.2022

За сексуальное домогательство уволили директора ФК «Аякс»

ФК Аякс спортдиректор Фото: Instagram/afcajax
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс позволил себе несколько неуместных сообщений в адрес женщин-коллег. Это привело к отставке с должности, которую он занимал с 2012 года, сообщает Zakon.kz.

7 февраля официальный руководство амстердамского футбольного клуба сообщило в Instagram, что Марк Овермарс, чей контракт был рассчитан до 30 июня 2026 года, досрочно покидает свой пост из-за серии неуместных сообщений в адрес нескольких женщин-коллег.

Решение об увольнении было принято после обсуждения с наблюдательным советом клуба и генеральным директором Эдвином ван дер Саром.

По данным нидерландских медиа, одна из женщин столкнулась с преследованием Марка. Сообщается, что Овермарс отправил коллеге несколько сообщений с сексуальным подтекстом, а также присылал ей фотографии гениталий.

Данияр Кунафин
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