Продолжается спад заболеваемости COVID-19 в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года. За прошедшие сутки зарегистрировали 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 186,

в Алматы – 445,

в Шымкенте – 23,

в Акмолинской области – 118,

в Актюбинской области – 32,

в Алматинской области – 127,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 209,

в Костанайской области – 175,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 250,

в СКО – 231,

в Туркестанской области – 2.

9867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

в Нур-Султане – 374,

в Алматы – 1952,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 998,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 352,

в Атырауской области – 421,

в ВКО – 400,

в Жамбылской области – 36,

в ЗКО – 143,

в Карагандинской области – 2754,

в Костанайской области – 437,

в Кызылординской области – 106,

в Мангистауской области – 288,

в Павлодарской области – 874,

в СКО – 615,

в Туркестанской области – 111.

Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 176 775 человек.