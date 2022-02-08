Продолжается спад заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 186,
в Алматы – 445,
в Шымкенте – 23,
в Акмолинской области – 118,
в Актюбинской области – 32,
в Алматинской области – 127,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 103,
в Жамбылской области – 13,
в ЗКО – 43,
в Карагандинской области – 209,
в Костанайской области – 175,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 250,
в СКО – 231,
в Туркестанской области – 2.
9867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:
в Нур-Султане – 374,
в Алматы – 1952,
в Шымкенте – 6,
в Акмолинской области – 998,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 352,
в Атырауской области – 421,
в ВКО – 400,
в Жамбылской области – 36,
в ЗКО – 143,
в Карагандинской области – 2754,
в Костанайской области – 437,
в Кызылординской области – 106,
в Мангистауской области – 288,
в Павлодарской области – 874,
в СКО – 615,
в Туркестанской области – 111.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 176 775 человек.