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08:00 08.02.2022

Продолжается спад заболеваемости COVID-19 в Казахстане

ПЦР-тест Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 1649 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших выявили в Туркестанской области – два человека, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 7 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 2004 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 186,

  • в Алматы – 445,

  • в Шымкенте – 23,

  • в Акмолинской области – 118,

  • в Актюбинской области – 32,

  • в Алматинской области – 127,

  • в Атырауской области – 23,

  • в ВКО – 103,

  • в Жамбылской области – 13,

  • в ЗКО – 43,

  • в Карагандинской области – 209,

  • в Костанайской области – 175,

  • в Кызылординской области – 9,

  • в Мангистауской области – 15,

  • в Павлодарской области – 250,

  • в СКО – 231,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев.

9867 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, их них:

  • в Нур-Султане – 374,

  • в Алматы – 1952,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Акмолинской области – 998,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 352,

  • в Атырауской области – 421,

  • в ВКО – 400,

  • в Жамбылской области – 36,

  • в ЗКО – 143,

  • в Карагандинской области – 2754,

  • в Костанайской области – 437,

  • в Кызылординской области – 106,

  • в Мангистауской области – 288,

  • в Павлодарской области – 874,

  • в СКО – 615,

  • в Туркестанской области – 111.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 176 775 человек.

Елена Беляева
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