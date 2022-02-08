08:31 08.02.2022
COVID-19 в Казахстане — как выглядит матрица оценки эпидситуации
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, а также Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Атырауская, Жамбылская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент, а также Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией — за сутки в стране зарегистрировано 2004 новых случая заболевания.