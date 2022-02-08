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08:31 08.02.2022

COVID-19 в Казахстане — как выглядит матрица оценки эпидситуации

осмотр Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, а также Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Атырауская, Жамбылская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент, а также Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией — за сутки в стране зарегистрировано 2004 новых случая заболевания.

Елена Беляева
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