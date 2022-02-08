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09:52 08.02.2022

Коррупционные риски исключают в строительной отрасли

автоматизация в строительстве Фото: Zakon.kz
Мининдустрии и инфраструктурного развития РК с помощью цифровизации и автоматизации строительной отрасли устраняет коррупционные риски. Так, исключен живой контакт при выдаче лицензий на строительные работы, сообщает Zakon.kz.
В настоящий момент уже разработана информационная система «Е-Құрылыс», которая позволяет в онлайн-режиме контролировать процесс строительства на всех этапах – от рытья котлована до ввода в эксплуатацию. К системе подключены все органы ГАСК, в нее загружены все реестры технадзоров и инженерно-технических работников. Также в ней предоставляются все отчеты технадзоров.МИИР РК

Как отметили в министерстве, в «Е-Құрылыс» уже можно отслеживать экспертов технадзора пообъектно и пресекать факты оказания услуг в разных регионах страны. В системе невозможно будет принять объемы работ с отклонением от проекта или, наоборот, невыполненный объем работ.

Для минимизации рисков искусственного завышения сметной стоимости проектов строительства разработана система «Онлайн-калькулятор». Она позволяет автоматически рассчитывать и устанавливать предельные стоимости в зависимости от региона и технических параметров объекта.

В МИИР также сообщили, что планируется установить предельные стоимости для объектов социального и жилищного назначения, финансируемых за счет средств государственного бюджета. Иначе говоря, затраты на строительство будут лимитированы.

Кроме того, на сегодняшний день министерством исключены коррупционные риски в госуслугах по аккредитации (управлению проектами, технический надзор и техническое обследование). Они полностью автоматизированы, результат выдает компьютер в течение 20 минут.МИИР РК

Также исключен живой контакт при выдаче лицензии на строительные работы, внедрена функция тестирования в единой системе аттестации экспертов по технадзору, техобследованию и экспертизе проектов, исключена возможность подмены аттестуемого и постороннее влияние на результаты тестирования.

Полную автоматизацию планируется выполнить в текущем году.

Дополнительно готовится передача государственных функций по разрешительным документам (лицензирование, аттестация, аккредитация) в саморегулирование с введением обязательного страхования. Саморегулируемые организации будут аттестовывать специалистов, выдавать лицензии и нести ответственность за их деятельность.

Лариса Черненко
МИИР РК Казахстан
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