09:58 08.02.2022
В Алматы из-за гололеда произошли массовые ДТП
Фото: Zakon.kz
Около 30 автомобильных аварий произошло с утра в Алматы из-за плохих погодных условий. В районе пересечения проспекта аль-Фараби и улицы Жарокова столкнулись около двадцати машин, передает Zakon.kz.
Отмечается, что на проспекте Сейфуллина также столкнулись несколько автомашин. Как сообщают очевидцы, участниками аварии стали около десяти автовладельцев.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции города Алматы.
В городе наблюдается туман, на дорогах – сильный гололед.