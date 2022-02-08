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09:15 08.02.2022

Алматы накрыл густой туман

туман Фото: Zakon.kz
Рано утром 8 февраля Алматы накрыл туман. Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни ожидаются осадки, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

Ранее метеорологи прогнозировали снег на большей части территории Казахстана.

Большая часть территории Казахстана 8 февраля будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра.РГП «Казгидромет»

туман

Фото: Zakon.kz

Согласно прогнозу синоптиков, утром 8 февраля в Алматы туман и температура -4°C.

туман

Фото: Zakon.kz

туман

Фото: Zakon.kz

туман в Алматы

Фото: Zakon.kz

туман

Фото: Zakon.kz

туман

Фото: Zakon.kz

туман в Алматы

Фото: Zakon.kz

туман в Алматы

Фото: Zakon.kz

туман в городе

Фото: Zakon.kz

природа

Фото: Zakon.kz

туман в Алматы

Фото: Zakon.kz

Анастасия Московчук
Казгидромет Алматы
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