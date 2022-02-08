09:15 08.02.2022
Алматы накрыл густой туман
Фото: Zakon.kz
Рано утром 8 февраля Алматы накрыл туман. Синоптики предупреждали, что в ближайшие дни ожидаются осадки, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.
Ранее метеорологи прогнозировали снег на большей части территории Казахстана.
Большая часть территории Казахстана 8 февраля будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра.РГП «Казгидромет»
Фото: Zakon.kz
Согласно прогнозу синоптиков, утром 8 февраля в Алматы туман и температура -4°C.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz