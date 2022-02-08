В какие страны переезжают казахстанцы

В истории Казахстана было несколько крупных миграционных волн. Каждая из них связана с какими-либо событиями.

Очередной миграционный поток начался в 2014 году после девальвации и реорганизации правительства.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, количество эмигрантов растет с 2014 года ежегодно на 8-16%.

Начиная с 2020 года статистика показывает уменьшение количества эмигрантов. Бытует мнение, что это пандемия стала причиной отложенного переезда. Однако чтобы утверждать с точностью, нужно ожидать момента открытия границ.

Согласно данным Бюро национальной статистики, из страны в основном уезжают русские, немцы и украинцы.

Страны, востребованные среди эмигрантов

Россия. Анализ данных показывает, что именно Россия становится домом для казахстанских славян. Причина в близости и в простоте адаптации: эмигранты знают язык, в России есть программа, которая позволяет получить гражданство, а при переезде в некоторые регионы (например, в Забайкалье или Приморский край) еще и материальную помощь – до 240 тыс. рублей (более 1,3 млн тенге) на человека. При переезде нужно предоставить документы, подтверждающие, что предки эмигрантов жили на территории России.

Германия – еще одно популярное направление для эмигрантов из Казахстана. При переезде можно использовать различные программы: переселение «этнических немцев», переезд работников, переезд для студентов после окончания учебы и другие. Программы предусматривают предоставление жилья, материальную помощь. Однако гражданство получить значительно сложнее – для начала в стране нужно прожить определенное количество времени.

А также для мигрантов есть бесплатные курсы немецкого языка.

США. Америка пользуется большим спросом у эмигрантов. Существует много программ по переезду в США, однако с каждым годом в них появляются нововведения.

Самые популярные способы переезда в Америку: