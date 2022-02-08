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12:20 08.02.2022

В какие страны переезжают казахстанцы

Переезд Фото: pixabay
Количество казахстанцев, желающих переехать в другую страну, растет с каждым годом. За последние десять лет из страны выехало около 360 тыс. человек (до пандемии), сообщает Zakon.kz.

В истории Казахстана было несколько крупных миграционных волн. Каждая из них связана с какими-либо событиями.

Очередной миграционный поток начался в 2014 году после девальвации и реорганизации правительства.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, количество эмигрантов растет с 2014 года ежегодно на 8-16%.

Начиная с 2020 года статистика показывает уменьшение количества эмигрантов. Бытует мнение, что это пандемия стала причиной отложенного переезда. Однако чтобы утверждать с точностью, нужно ожидать момента открытия границ. 

Согласно данным Бюро национальной статистики, из страны в основном уезжают русские, немцы и украинцы.

Страны, востребованные среди эмигрантов

Россия. Анализ данных показывает, что именно Россия становится домом для казахстанских славян. Причина в близости и в простоте адаптации: эмигранты знают язык, в России есть программа, которая позволяет получить гражданство, а при переезде в некоторые регионы (например, в Забайкалье или Приморский край) еще и материальную помощь – до 240 тыс. рублей (более 1,3 млн тенге) на человека. При переезде нужно предоставить документы, подтверждающие, что предки эмигрантов жили на территории России. 

Германия – еще одно популярное направление для эмигрантов из Казахстана. При переезде можно использовать различные программы: переселение «этнических немцев», переезд работников, переезд для студентов после окончания учебы и другие. Программы предусматривают предоставление жилья, материальную помощь. Однако гражданство получить значительно сложнее – для начала в стране нужно прожить определенное количество времени.

А также для мигрантов есть бесплатные курсы немецкого языка. 

США. Америка пользуется большим спросом у эмигрантов. Существует много программ по переезду в США, однако с каждым годом в них появляются нововведения.

Самые популярные способы переезда в Америку: 

  • брак с гражданином США. При этом нужно пройти настоящий допрос о подлинности отношений, а заключение фиктивного брака считается  настоящим преступлением;

  • политическое убежище;

  • воссоединение семьи. Но в этом случае родственниками являются только родители, дети, супруг или супруга, родной брат или сестра. А также можно родить ребенка в США – ребенок автоматически получает американское гражданство;

  • лотерея грин-карт – ежегодно США разыгрывает 50 тыс. грин-карт. Заполнение анкеты бесплатное и участвовать можно хоть каждый год;

  • рабочая виза. В этом случае все зависит от работодателя, условий, специальности и образования;

  • виза для одаренных людей – певцов, спортсменов, танцоров, ученых. Но при этом нужно доказать наличие способностей (статьи, публикации, книги, фильмы, песни). 

Наргиз Рахимжан
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