В поисках лучшей жизни: откуда и куда переезжают казахстанцы
688 тыс. 400 человек, поменявших ПМЖ – это абсолютный рекорд за прошедшие годы, ведь в среднем каждый год на новое место переезжает около 384 тыс. казахстанцев. А в первом полугодии 2023 года сменили регион проживания всего 313 тыс. человек.
Если разделить внутреннюю миграцию на межрегиональную и региональную, то мы увидим, что из области в область в 2024 году переехало 306,8 тыс. человек (плюс 69% по отношению к аналогичному периоду 2023 года).
При этом больше всего уехало из Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской и Жетысуской областей.
Положительное сальдо миграции имеют лишь три города и одна область:
- Астана (+29,3 тыс.);
- Алматы (+15,8 тыс.);
- Шымкент (+4,6 тыс.);
- Алматинская область (+1,3 тыс.).
Интересную деталь в миграционных процессах Казахстана отметил исследователь Евразийского института при МКТУ им. Ходжи Ахмета Ясави Канат Маханов.
Результаты последней переписи показывают, что столица Казахстана – Астана – является основным пунктом назначения внутренней миграции.
"Впечатляет то, что 38% населения Астаны были выходцами из других частей Казахстана".Канат Маханов
Аналогичным образом в Алматы примерно треть (33,8%) населения составляют мигранты из других регионов, причем почти половина (17,6%) некоренного населения переехали в город в какой-то момент между 2009 и 2021 годами.
Шымкент, третий по величине город Казахстана, следует аналогичной схеме: 16,4% его населения составляют мигранты, поселившиеся в городе в межпереписной период с 2009 по 2021 год.
Эта тенденция ясно показывает склонность внутренних мигрантов тяготеть к более крупным городским центрам – характерный профиль, часто наблюдаемый в развивающихся странах на средних этапах городского перехода, считает ученый.
Ранее мы рассказали, как как власти Казахстана планируют остановить отток населения из северных регионов.