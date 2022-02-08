Два солдата-срочника сбежали из части в Караганде

8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было. Пресс-служба МО РК

В ведомстве уточнили, что в настоящее время органами военной полиции совместно с сотрудниками областного департамента полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.