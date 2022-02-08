11:23 08.02.2022
Два солдата-срочника сбежали из части в Караганде
Фото: пресс-служба МО РК
8 февраля два солдата-срочника ушли в самоволку в Караганде. По данным Министерства обороны, оружия при них не было, сообщает Zakon.kz.
8 февраля 2022 года в Карагандинском гарнизоне самовольно оставили воинскую часть двое военнослужащих срочной службы. Оружия при них не было.Пресс-служба МО РК
В ведомстве уточнили, что в настоящее время органами военной полиции совместно с сотрудниками областного департамента полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По результатам расследования виновные будут привлечены к строгой ответственности.Пресс-служба МО РК