Солдат-срочник умер в Жетысуской области после трех месяцев службы

Солдат-срочник скончался в Жетысуской области. В рядах вооруженных сил он прослужил всего три месяца. В Министерстве обороны говорят, что умер юноша скоропостижно от менингита. Но у родных своя версия, сообщает Zakon.kz..

Согласно информации Astana TV, Амир Байтурганов был призван в армию осенью 2023 года. Отец говорит, что сын мечтал посвятить жизнь службе и защите Родины. Занимался спортом, всегда был крепким парнем. Но 21 декабря семья Байтургановых получила страшную весть.

"В 3 часа ночи позвонили с части и сообщили эту печальную новость о том, что ваш сын находится в коме. Неожиданно все произошло. Сказали, чтобы приехал в часть. И в 6:20 того же утра мой сын скончался, не выходя из комы". Отец погибшего Мурат Байтурганов

Плохо Амиру стало после занятий по огневой подготовке. В тот же день его госпитализировали с высокой температурой. В какой-то момент, по данным Минобороны, её удалось сбить. Но не надолго.

"К вечеру состояние больного ухудшилось. Повысилась температура тела до крайних цифр. После этого больного доставили в центральную районную больницу. По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти установлено острое инфекционное заболевание менингит". Замначальника главного военно-медицинского управления ВС РК Берик Ильясов

Но родные в эту версию смерти не верят. По их словам, сын долгое время жаловался на боль в почках. Однако, должного лечения в санчасти он не получал, говорит отец погибшего.

"До этого он неоднократно обращался в медицинскую часть по болезни почек. 28 ноября он обращался к начальнику медслужбы части, чтобы ему сделали УЗИ. Только вот 6 декабря они поехали в город, ему сделали УЗИ и поставили двусторонний пиелонефрит. Его положили в санчасть в тот же день, но пролечили всего 3 дня". Мурат Байтурганов

Отец говорит, что сын регулярно звонил домой. Рассказывал, что выписали его перед приездом "высоких" гостей.

"Они открывали казарму. Приехали какие-то проверяющие. Может быть, какие-то показатели... Но всех, кто лежал в санчасти, всех послали в роту. Сказали, что как уедет начальство, они всех обратно положат. Но этого не произошло..." Мурат Байтурганов

Родные считают, что именно затяжной пиелонефрит стал причиной смерти, и надеются на беспристрастное расследование трагедии. В Минобороны же отвергают связь болезни почек со смертью.

"Ретроспективный анализ медицинской документации, а также анамнеза заболевания показывает отсутствие причинно-следственной связи между данным заболеванием, которое было зарегистрировано 5 декабря, и причиной смерти, которую установила судебно-медицинская экспертиза". Берик Ильясов

Отец погибшего обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять на особый контроль расследование этого дела.

Ранее, в конце сентября 2023 года, близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения.