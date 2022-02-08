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Законодательство РК
11:36 08.02.2022

В Минобразования рассказали, когда все школьники вернутся за парты

рк, учеба, традиционный формат, перевод, мон рк Фото: Zakon.kz
С 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.
На заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции был рассмотрен вопрос о переходе школ на полноценный офлайн-формат обучения. В итоге, с 14 февраля 2022 года учащиеся всех классов перейдут на традиционный формат обучения.Пресс-служба МОН РК

В ведомстве напомнили, что по итогам предыдущего заседания МВК школы до 600 учащихся уже перешли на полноценное офлайн-обучение с 24 января.

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В школах с более 600 учащимися офлайн-обучение проводилось преимущественно для учеников 1-4 классов с загруженностью не более 50% от проектной мощности.

Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ было рекомендовано учитывать желание родителей обучать детей в традиционном формате.

Динара Халдарова
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