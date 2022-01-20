Все организации образования будут работать в офлайн-формате с 24 января – МОН РК

В школах с более чем 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно.