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Законодательство РК
10:50 20.01.2022

Все организации образования будут работать в офлайн-формате с 24 января – МОН РК

обучение Фото: Zakon.kz
С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн-формате, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства образования и науки, такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Алгоритм работы организаций образования следующий:

  • Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей.

  • В общеобразовательных школах до 600 учащихся – полноценное офлайн-обучение.

  • В школах с более чем 600 учащимися – офлайн-обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно.

Что касается учеников 5-11 классов, администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат.

  • Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн-формате, групповые до 15 человек – в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме.

  • В колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме, лекции – в онлайн-формате.

19 января состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан для сдерживания распространения инфекции.

Анастасия Московчук
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